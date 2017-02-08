عاجل..العثور على جثة يستنفر الأمن بمدينة الدار بالبيضاء+صور ﻿

''شوف تيفي'':
عثر مواطنون، قبل قليل من يومه الأربعاء، على جثة شخص مجهول الهوية ،استنفرت العناصر الأمنية، بمنطقة القدس بحي البرنوصي بالبيضاء.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الأمر يتعلق بجثة شخص يعيش حياة التشرد، وبعد إبلاغ المصالح الأمنية التي حلت بعين المكان، قامت بفتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات هذه الوفاة.
وأضاف المصدر ذاته بأن صاحب هذه الجثة يبلغ حوالي 38 سنة وقد تم العثور إلى جانبه على مخدر ''الدوليو''، موضحا بأن سيارة لنقل الأموات، قامت بنقله إلى مستودع الأموات الرحمة بأمر من النيابة العامة.
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