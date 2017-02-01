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في أول مهمة خارجية..الحبيب المالكي يمثل الملك في مراسيم تنصيب رئيس هايتي

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 19:12 في أول مهمة خارجية..الحبيب المالكي يمثل الملك في مراسيم تنصيب رئيس هايتي | بوليتيك
في أول مهمة خارجية..الحبيب المالكي يمثل الملك في مراسيم تنصيب رئيس هايتي
مثل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي،أمس الثلاثاء بالعاصمة الهايتية بورتوبرانس، الملك محمد السادس، في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية هايتي جوفنيل مواز ماردي.

شوف تيفي

مثل رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي،أمس الثلاثاء بالعاصمة الهايتية بورتوبرانس، الملك محمد السادس، في مراسيم تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية هايتي جوفنيل مواز ماردي.

وخلال هذه المراسيم التي جرت بمقر البرلمان الهايتي، أدى الرئيس المنتخب اليمين أمام اعضاء البرلمان، بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأفاد بلاغ لمجلس النواب، أن الرئيس الهايتي الجديد استقبل في وقت لاحق من نفس اليوم، المالكي الذي نقل اليه تهاني الملك محمد السادس، معربا له عن متمنياته بالنجاح في أداء مهمته.

وشكل الاستقبال، مناسبة لرئيس مجلس النواب لاستعراض المجالات التي تشكل المحاور الرئيسية لأوجه التعاون الذي يجمع المغرب بهايتي، حيث ذكر بمضامين الشراكة التي أطلقها المغرب مع هايتي والتي تلائم احتياجات هذا البلد، خاصة في مجال التكوين، عبر اعتماد برامج تسمح لعدد مهم من الطلبة الهايتيين متابعة دراستهم في المغرب.

كما أبرز المالكي حسب قصاصة ''لوكالة المغرب العربي للأنباء'' خلال هذا اللقاء التجربة الرائدة التي راكمتها المملكة في المجال الفلاحي وتنمية العالم القروي خاصة في ما يتعلق باستعمال الأسمدة وتدبير الموارد المائية، حيث أبرز المالكي أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به مجلسا البرلمان في البلدين من خلال تبادل التجارب وتمتين العلاقات بين منتخبي الشعبين، معتبرا أن مجال العمل البرلماني يشكل رافعة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الذين يتقاسمان نفس الانشغالات المرتبطة بالتنمية والديمقراطية.

وسجل البلاغ أن ''المملكة، العضو المؤسس لمنظمة الوحدة الافريقية، استعادت مكانها الطبيعي، ضمن منظمة الاتحاد الإفريقي، وهي تصر على مواصلة المساهمة في بناء القارة الإفريقية التي لديها الكثير مما تقدمه لعالم يشوبه عدم الاستقرار''، كما أشاد رئيس جمهورية هايتي بهذا اللقاء، واعرب عن تقديره للتجربة المغربية في مختلف المجالات خاصة تلك التي تهم بلاده، حيث طلب من رئيس مجلس النواب إبلاغ تهانيه، للملك محمد السادس بمناسبة عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي كما حرص على التنويه بالاصلاحات التي أطلقها الملك والتي جعلت من المغرب نموذجا للتنمية والاستقرار بالمنطقة.

وأكد رئيس جمهورية هايتي، أن بلاده تعتبر المغرب ''بلدا شقيقا وصديقا'' مشيدا بنجاح العمل الدبلوماسيي للملك في افريقيا، حيث أجرى المالكي، الذي كان مرفوقا بسفير المغرب المقيم بسان دومينغو، زكريا الكومري، محادثات مع عدد من المسؤولين من بينهم نظيره الهايتي، كوزلر شانسي، وكذا وزير الشؤون الخارجية الهايتي.


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