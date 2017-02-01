عاجل..يا ربي السلامة: من جديد حافلة لنقل الركاب تقتل طفلا بطريقة جد بشعة بالبيضاء..وهذه هي التفاصيل المؤلمة ﻿

اهتز شارع القوات المساعد بحي بورنازيل قبل قليل من يومه الأربعاء، على وقع حادثة سير جد مروعة، بعد أن دهست حافلة لنقل الركاب ''الخط رقم 55'' طفلا بطريقة جد بشعة، ليلفظ أنفاسه على الفور.

''شوف تيفي''

اهتز شارع القوات المساعد بحي بورنازيل قبل قليل من يومه الأربعاء، على وقع حادثة سير جد مروعة، بعد أن دهست حافلة لنقل الركاب ''الخط رقم 55'' طفلا بطريقة جد بشعة، ليلفظ أنفاسه على الفور.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الطفل البالغ قيد حياته 15 سنة، كان يحاول تجاوز الشارع المذكور، لتدهسه الحافلة بطريقة مؤلمة أدمت قلوب المتواجدين بعين المكان.

وأضاف المصدر ذاته بأن جثة الهالك تم نقلها إلى مستودع الأموات بمستشفى بني مسيك سيدي عثمان.

تجدر الإشارة إلى أن حافلة لنقل الركاب خط 120، تسببت قبل أيام قليلة في حادث مشابه، قُتل خلاله طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى قنطرة أولاد زيان بالبيضاء