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عاجل..هذا ما وقع لـ ''مول الكاسطيطة'' داخل السجن بسطات بعد إضرابه عن الطعام

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 18:39 عاجل..هذا ما وقع لـ مول الكاسطيطة داخل السجن بسطات بعد إضرابه عن الطعام | مجتمع
عاجل..هذا ما وقع لـ ''مول الكاسطيطة'' داخل السجن بسطات بعد إضرابه عن الطعام
علمت ''شوف تيفي'' بأن محمد السكاكي البودكاست الشهير الملقب بـ ''مول الكاسكيطة والمعتقل بالسجن المحلي لمدينة سطات، تم نقله إلى المستشفى، من أجل الاطمئنان على صحته التي تدهورت نتيجة إضرابه عن الطعام.

 ''شوف تيفي''

 

علمت ''شوف تيفي'' بأن محمد السكاكي البودكاست الشهير الملقب بـ ''مول الكاسكيطة والمعتقل بالسجن المحلي لمدينة سطات، تم نقله إلى المستشفى، من أجل الاطمئنان على صحته التي تدهورت نتيجة إضرابه عن الطعام.

وقالت زوجة ''مول الكاسكيطة'' في اتصال لها مع ''شوف تيفي'' اليوم الأربعاء أن هذا الأخير، أخبرها اليوم الأربعاء خلال عرضه أمام الوكيل العام للملك عن تدهور حالته الصحية بسبب إضرابه عن الطعام.

وأضافت المتحدثة بأنها حذرت زوجها ''مول الكاسطية'' من القيام بهذه الخطوة إلا أنه أسر على ذلك ما أدى إلى نقله إلى إحدى المستشفيات العمومية.

تجدر الإشارة إلى أن ''مول الكاسكيطة'' المعتقل بالسجن المحلي لمدينة سطات، متابع في مجموعة من القضايا من بينها التشهير والدعارة والابتزاز ومهاجمة مسكن الغير ليلا.

 

 

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