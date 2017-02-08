بعد الضجة التي أثيرت بسبب ظهورها بلباس مثير على قناة دوزيم : ها شنو دارت الفنانة فتيحة واتيلي+صورة ﻿

مباشرة بعد أن تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من البرنامج الترفيهي ''كي كونتي كي وليتي'' الذي يبث على القناة الثانية، والتي تم خلالها توجيه انتقادات لاذعة



''شوف تيفي''

مباشرة بعد أن تداولت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور من البرنامج الترفيهي ''كي كونتي كي وليتي'' الذي يبث على القناة الثانية، والتي تم خلالها توجيه انتقادات لاذعة للفنانة المغربية فتيحة وتيلي، قامت هذه الأخيرة بنشر صورة على حسابها بالفايسبوك، أكدت من خلالها بطريقة غير مباشرة عدم اهتمامها بما قيل في تعليقات النشطاء بخصوص اللباس الذي ظهرت به.

وضمت هذه الصورة التي قامت بنشرها الفنانة فتيحة وتيلي مقولة هي ''أعشق شخصيتي مهما كانت ولا يهمني ما يقال عني فلم تشقى أمي تسعة أشهر لِيُقَيْمني الناس''.

وتفاعل عشاق الفنانة بصفحتها على الفايسبوك،حيث أكد العديد منهم تضامنهم معها، معبرين

في الوقت ذاته عن إعجابهم الكبير بالفن الذي تقدمه.

