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تقرير أمريكي ''لدونالد ترامب''...المغرب حليف إستراتيجي والنظام الجزائري إنتهى

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 18:31 تقرير أمريكي لدونالد ترامب...المغرب حليف إستراتيجي والنظام الجزائري إنتهى | بوليتيك
تقرير أمريكي ''لدونالد ترامب''...المغرب حليف إستراتيجي والنظام الجزائري إنتهى
دعا “معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية”، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التعاون الوثيق مع المغرب الذي يعد حليفا استراتيجيا لأمريكا في المنطقة التي تعرف دولها وضعا غير آمن خاصة في الجزائر

شوف تيفي

دعا “معهد واشنطن للدراسات الاستراتيجية”، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التعاون الوثيق مع المغرب الذي يعد حليفا استراتيجيا لأمريكا في المنطقة التي تعرف دولها وضعا غير آمن خاصة في الجزائر المهددة بتفجر الوضع الداخلي في أي وقت .

وحسب التقرير الذي توصل به ترامب نقلا عن مصادر إعلامية، ''فالمغرب يبقى حليفاً استراتيجياً لأمريكا و خاصةً فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والتطرف نظراً لنشاطه في محور السعودية الأردن''، حيث أنه على الإدارة الأمريكية الجديدة التعاون الوثيق مع المغرب باعتباره البلد المؤهل للعب دور محوري وقيادي إقليمي في منطقة شمال إفريقيا، التي تبقى لحد الآن مؤمنة ضد تنظيم “داعش” الإرهابي.

وتأتي دعوة المعهد المعروف بـأمريكا، تزامنا مع بدء دونالد ترامب وإدارته الجديدة، فتح ملفات حساسة على الرئيس الجديد ومنها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية وخاصة بعد عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي.

وأورد المعهد الأمريكي أن الأوضاع في الجزائر متأزمة مشيراً إلى أن الرئيس الحالي “عبد العزيز بوتفليقة” انتهى بعد مرضه وفقدانه للكلام بشكل نهائي واستعانته بكرسي متحرك، تزامنا مع تنامي سخط اجتماعي شعبي، بسبب تراجع إيرادات النفط والغاز، وهو ما يهدد بتفجر الوضع الداخلي في أي وقت.

وإستنادا لذات المصادر، اعتبر ذات المصدر أن “ترامب” يعطي إشارات واضحة لتشجيع قيادة المغرب الإفريقية، باعتباره أحد البلدان الأكثر استقرارا في المنطقة، كما أنه بلد يتمتع بوضع الحليف خارج حلف شمال الأطلسي.

هذا، ودعا تقرير “واشنطن أنستيوتت فور نير إيست بوليسي”، الذي أعده الخبيران الاستراتيجيان روبرت ساتلوف وسارة فوير، إدارة ترامب إلى خلق صندوق استثماري لمساعدة المقاولات، ودعم الشراكة الاقتصادية المغربية الأمريكية، مع مساندة الإصلاحات السياسية بالمغرب.


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