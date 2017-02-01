شوفو شحال ديال المخدرات لقاو عند فتاة شابة في البيضاء ﻿

تمكنت عناصر الأمن بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء، صباح يوم الإثنين 06 فبراير الجاري، من فتاة سيدة تبلغ من العمر 22 سنة متلبسة بحيازة أربع (4) كيلوغرامات من مخدر الشيرا.

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الأمن بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء، صباح يوم الإثنين 06 فبراير الجاري، من فتاة سيدة تبلغ من العمر 22 سنة متلبسة بحيازة أربع (4) كيلوغرامات من مخدر الشيرا.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من ولاية أمن البيضاء، فقد جرى توقيف المشتبه فيها بعد مجموعة من الأبحاث والتحريات المكثفة، التي كشفت أن المعنية بالأمر تخبئ المخدرات داخل منزلها، قبل أن يتم ضبط الكمية المحجوزة بداخل غرفتها، فيما لازالت الأبحاث جارية من أجل إيقاف مساعديها.

وأكدت الولاية بأنه تم وضع المشتبه فيها رهن تدابير الحراسة النظرية وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.