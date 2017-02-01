عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا فاجعة البيكوب التي كانت تحمل عاملات فلاحيات بإنزكان ﻿

ارتفعت حصيلة ضحايا الفاجعة الطرقية، التي شهدتها منطقة أولاد دحو بإنزكان، صباح اليوم الأربعاء، إلى أربعة أشخاص، لقوا حتفهم عقب اصطدام سيارة ''بيكوب''، كانت على متنها مجموعة من العاملات في مجال

''شوف تيفي''

ارتفعت حصيلة ضحايا الفاجعة الطرقية، التي شهدتها منطقة أولاد دحو بإنزكان، صباح اليوم الأربعاء، إلى أربعة أشخاص، لقوا حتفهم عقب اصطدام سيارة ''بيكوب''، كانت على متنها مجموعة من العاملات في مجال الفلاحة بسيارة أخرى رباعية الدفع .

وكانت شوف تيفي'' قد كشفت تفاصيل هذه الحادثة، التي وقعت عقب اصطدام سيارة تحمل عددا كبيرا من النساء العاملات في مجال الفلاحة، بسيارة رباعية الدفع كانت تسير بسرعة جنونية ما أسفر عن مقتل سائقها على الفور وإصابة 12 آخرين، لفظت منها ثلاثة عاملات أنفاسهن الأخيرة داخل المستشفى الإقليمي لإنزكان، نظرا لخطورة حالتهن.