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مثير..بعد النساء: طريقة جديدة لمنع الحمل للرجال..وهاكيفاش

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 17:44 مثير..بعد النساء: طريقة جديدة لمنع الحمل للرجال..وهاكيفاش | مجتمع
مثير..بعد النساء: طريقة جديدة لمنع الحمل للرجال..وهاكيفاش
كشف موقع ''روسيا اليوم''، عن تمكن مجموعة من العلماء من التوصل إلى وسيلة جديدة لمنع الحمل للرجال أكثر فعالية من الحبوب، تصل إلى مدة عامين.

''شوف تيفي''

كشف موقع ''روسيا اليوم''، عن تمكن مجموعة من العلماء من التوصل إلى وسيلة جديدة لمنع الحمل للرجال أكثر فعالية من الحبوب، تصل إلى مدة عامين.

وأوضح الموقع ذاته بأن وسائل منع الحمل للرجال، لم تتغير منذ وقت طويل، حيث ظلت مقتصرة على الواقي الذكري أو القيام بعملية قطع القناة الدافقة، لكن الابتكار الجديد، يتمثل في حقنة توقف حركة الحيوانات المنوية وتمنع بالتالي فرص تلقيح البويضة، ما يمنع حدوث الحمل.

وأضاف ذات الموقع بأن العلماء، سبق أن أجروا دراسات تعتمد على الحقن الهرمونية للرجال لعرقلة إنتاج الحيوانات المنوية، إلا أنهم وجدوا أن هذه العملية تتسبب في آثار جانبية من بينها الاكتئاب وآلام العضلات، لكن الدراسة الحديثة، التي أجريت باستخدام الحقن غير الهرموني، أثبتت فعاليتها بنسبة 100 في المائة على ذكور القرود، حيث يعمل الابتكار الجديد عن طريق حقن مادة ''جيل'' في القناة المنوية، لإقامة حاجز يمنع مرور الحيوانات المنوية من الخصيتين إلى مجرى البول، وهي القناة ذاتها التي تُقطع أو تُعقد خلال عملية تعقيم الرجل بهدف منع الحمل، ولكن الأهم هو أن مفعول الحقنة يمكن أن ينتهي بحقنة ثانية تذيب حاجز المادة الهلامية، وتعيد فتح مجرى القناة المنوية.

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المغرب شوف تيفي روسيا اليوم حبوب الرجال حقن قناة القاذفة الواقي الذكري

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