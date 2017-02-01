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صادم: راجل حرق مرتو حية فالشارع وها شنو وقعz

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 17:22 صادم: راجل حرق مرتو حية فالشارع وها شنو وقعz | حوادث و حقوق
صادم: راجل حرق مرتو حية فالشارع وها شنو وقعz
أصدرت المحكمة الجناية بالكويت اليوم الأربعاء ،حكمها في حق مواطن كويتي قتل زوجته حرقا داخل سيارتها بالإعدام.

شوف تيفي:وكالات

 أصدرت المحكمة الجناية بالكويت اليوم الأربعاء ،حكمها في حق مواطن كويتي قتل زوجته حرقا داخل سيارتها بالإعدام.

و حسب وسائل إعلام كويتية، تعود تفاصيل الحادث ،فقد تبيّن أن اشتعال السيارة حصل بفعل فاعل، وبعد استدعاء الزوج والتحقيق معه، اعترف أنه هو من أحرق السيارة عن عمد بسبب خلافات بينه وبين زوجته التي اصطحبها من المكان ثم سكب الوقود في السيارة وأشعل النار فيها، وادعى أنه أصيب في يده ليبعد عن نفسه الشبهات.

و كانت الزوجة قد فارقت الحياة متأثرة بجراحها، فيما أصيب الزوج بحروق في يده.

 

 

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