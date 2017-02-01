عاجل وانفراد..بعد انتهاء التحقيقات..سعد المجرد ولورا بريول أمام قاضي التحقيق في هذا الموعد..وهذه هي التفاصيل والتطورات الجديدة ﻿

في تطور جديد لقضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت ''شوف تيفي'' اليوم الأربعاء، بأن التحقيقات الجديدة التي تم فتحها من طرف الشرطة الفرنسية، انتهت وقد تم تقديم نتائجها لقاضي قصر العدالة.

"شوف تيفي".إ.طيون

في تطور جديد لقضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت "شوف تيفي" اليوم الأربعاء، بأن التحقيقات الجديدة التي تم فتحها من طرف الشرطة الفرنسية، انتهت وقد تم تقديم نتائجها لقاضي قصر العدالة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن قاضي التحقيق وجه دعوة للفتاة الفرنسية "لورا بريول" للمثول أمامه الأسبوع المقبل، من أجل المقارنة بين أقوالها ونتائج التحقيقات، موضحا بأن القاضي نفسه قرر إحضار الفنان سعد المجرد للمثول أمامه في 27 من شهر فبراير الحالي، وذلك تمهيدا لجلسة المواجهة التي ستجمعه بـ "بريول " التي تتهمه باغتصابها وتعنيفها جسديا.

وأوضح المصدر ذاته بأن جلسة المواجهة بين المجرد وبريول، ستكون حاسمة، إذ ستكشف مصير "المعلم" الذي قد يحصل على السراح المؤقت، أو تتم متابعته في حالة اعتقال.