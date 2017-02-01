هذا هو مصير شخص ظهر في مقطع فيديو وهو ينفذ عملية سرقة بواسطة السلاح الأبيض بالبيضاء ﻿

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء من توقيف شخص ظهر في شريط فيديو على شبكة الأنترنت، وهو يشارك في تنفيذ عملية سرقة تحت التهديد التهديد بواسطة السلاح

"شوف تيفي"



تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء من توقيف شخص ظهر في شريط فيديو على شبكة الأنترنت، وهو يشارك في تنفيذ عملية سرقة تحت التهديد التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من ولاية أمن الدار البيضاء فإن مصالحها، كانت قد رصدت شريط فيديو على موقع اليوتيوب على شبكة الأنترنت، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتعرض لعملية سرقة من طرف جانحين باستعمال سكين من الحجم الكبير، حيث مكنت التحريات الميدانية والخبرات التقنية من تحديد مكان الفعل الإجرامي، وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي.

وأكدت الولاية عرض المعني بالأمر على النيابة العامة المختصة بعد الإنتهاء من إجراءات البحث، بينما لازالت التحريات متواصلة لتوقيف شخصين آخرين كانا معه ساعة تنفيذ هذا الفعل الجرمي.



