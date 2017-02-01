''كازا ترام'' تصل إلى تسوية حبية بينها و بين السائقين الأربعة المطرودين ﻿

ذكر المكتب النقابي للمكتب النقابي التنفيذي لمستخدمي شركة ''كاز ترام'' أنه قد توصل صباح اليوم الأربعاء بالبيضاء، إلى اتفاق مع شركة ''كازا طرام''، بإعادة ثلاثة مستخدمين إلى العمل وتعويض رابع من أجل



شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر



ذكر المكتب النقابي للمكتب النقابي التنفيذي لمستخدمي شركة "كاز ترام" أنه قد توصل صباح اليوم الأربعاء بالبيضاء، إلى اتفاق مع شركة "كازا طرام"، بإعادة ثلاثة مستخدمين إلى العمل وتعويض رابع من أجل مغادرة العمل طواعية.



وأكد مصادر موثوقة أن، إدارة الشركة كانت قد جالست صباح اليوم الأربعاء ممثلين نقابيين عن مستخدمين الشركة، وتوصلوا الى اتفاق يرضي الطرفين من أجل تسوية هذا الملف الذي خلف غليان في صفوف المستخدمين بالشركة المذكورة بعد قرار الإدارة طرد 4 سائقين الذين تبين إصابتهم بأمراض مهنية تمنعهم من مباشرة سياقة عربات "طرام" البيضاء.



و ذكرت المصادر أن الشركة و المكتب النقابي سينشرون بعد قليل بلاغا مشتركا يتضمن كافة البنود التي خلص إليها الاجتماع .



وكان عدد من مستخدمي شركة "كازا طرام" قد قرروا تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع السائقين المطرودين إلا أنها ألغيت بسبب الاتفاق الذي توصل إليه المكتب النقابي مع الشركة.