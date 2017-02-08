عاجل وبالصورة..بعد قرار سجنه لمدة 6 أشهر:بدر هاري يطير إلى أمستردام وهذا ما فعله بالمغرب قبل سفره ..فهل سيسلم نفسه للقضاء الهولندي؟ ﻿

كشفت صحيفة فايسبوكية قريبة من البطل العالمي بدر هاري، قبل قليل من يومه الأربعاء، بأن هذا الأخير، سافر إلى أمستردام بهولندا بطلب من محاميه الخاص مباشرة بعد إعلان محكمة لاهاي حكمها بسجنه لمدة 6 أشهر.

"شوف تيفي"

كشفت صحيفة فايسبوكية قريبة من البطل العالمي بدر هاري، قبل قليل من يومه الأربعاء، بأن هذا الأخير، سافر إلى أمستردام بهولندا بطلب من محاميه الخاص مباشرة بعد إعلان محكمة لاهاي حكمها بسجنه لمدة 6 أشهر.

ونشرت هذه الصفحة كذلك صورة للبطل العالمي رفقة عائلته بالمغرب، قالت إنه التقطها قبل سفره إلى أمستردام.

وأكد بدر هاري اليوم الأربعاء على صفحته بالفايسبوك، عن عدم اهتمامه بهذا الحكم وعن مواصلته لحياته بشكل طبيعي من خلال خوض التداريب والاستعداد للمواجهة التاريخية التي ستجمعه بعد أشهر قليلة بخصمه الهولندي ريكو.

و يبقى السؤال معلقا حول سفر بدر هاري المفاجئ للديار الهولندية..فهل سيسلم بدر هاري نفسه و يقضي العقوبة الحبسية المتبقية خلف القضبان الحديدية؟