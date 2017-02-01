عاجل: تطورات جديدة في قضية اتهام مدير ''دوزيم '' بالتحرش و الاغتصاب و هذا ما وقع للصحافية المتدربة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' اليوم الأربعاء، من مصادر مطلعة أن الصحافية المتدربة سلوى بوشعيب التي تتهم مدير القناة الثانية بالتحرش بها ومحاولة اغتصابها، تعيش حالة نفسية جد متأزمة بعد تفجير قصتها مؤخرا.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" اليوم الأربعاء، من مصادر مطلعة أن الصحافية المتدربة سلوى بوشعيب التي تتهم مدير القناة الثانية بالتحرش بها ومحاولة اغتصابها، تعيش حالة نفسية جد متأزمة بعد تفجير قصتها مؤخرا.

و حسب مصادرنا، دخلت الصحافية المتدربة في أزمة نفسية بعدما وجدت جميع الأبواب مغلقة في وجهها و لم تعرف قضيتها أي تضامن من طرف الجمعيات الحقوقية ،كما كانت تعول عليه سابقا.

ملكة جمال المغرب للتراث في نسخة 2014 ،تأثرت ،حسب ذات المصادر، من خلال الرسائل النصية و الفايسبوكية التي تتوصل بها و التي تحملها مسؤولية ما وقع معها بشكل كبير.

هذا و كان سليم الشيخ مدير القناة الثانية "دوزيم" قد رفع دعوى قضائية ضد سلوى بوشعيب متهما إياها بالابتزاز و التشهير و السب و القذف، مؤكدا ثقته في العدالة المغربية التي ستقول كلمتها في هذه القضية التي خلقت نقاشا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. .

و كانت سلوى قد نشرت رسائل نصية عبر صفحتها بالفايسبوك تتهم من خلالها المدير العام للقناة الثانية بالتحرش بها مقابل توظيفها بالقناة كصحافية سنة 2010.