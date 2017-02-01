مثير.. حاميها حراميها: شوفو شحال ديال الملايين شفر عامل للمشغل ديالو في الفنيدق..وها شنو وقع ليه ﻿

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير من إيقاف شخص كان يجري البحث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الأمن بمدينة الفنيدق، من أجل خيانة الأمانة.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أكادير من إيقاف شخص كان يجري البحث عنه على الصعيد الوطني من طرف مصالح الأمن بمدينة الفنيدق، من أجل خيانة الأمانة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها اليوم الأربعاء، فقد كشفت المعطيات بأن المشتبه فيه، قام منتصف شهر يناير الماضي، بالاستيلاء من منزل مشغله بمدينة الفنيدق على مبلغ مالي مهم يناهز حوالي 30 مليون سنتيم وفر هاربا إلى مدينة أكادير، حيث اكترى شقة مفروشة واقتنى سيارة خفيفة يتنقل بها.

وأضاف المصدر ذاته بأن عناصر الشرطة القضائية، حجزت لدى الموقوف سيارة خفيفة بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بنحو 5 ملايين سنتيم، كما مكنت عملية التفتيش التي أنجزت بالشقة التي يكتريها من العثور على وثائق تحويل ملكية سيارة ثانية، اعترف بأنه اشتراها من المال المسروق قبل أن يمنحها لأحد أصدقائه.





