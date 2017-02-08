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بالصورة..زعيم مافيا ينطق الشهادتين ويعتنق الإسلام على يد مغربي داخل سجن بإيطاليا

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 15:08 بالصورة..زعيم مافيا ينطق الشهادتين ويعتنق الإسلام على يد مغربي داخل سجن بإيطاليا | مجتمع
بالصورة..زعيم مافيا ينطق الشهادتين ويعتنق الإسلام على يد مغربي داخل سجن بإيطاليا
كشف موقع '' quotidianodipuglia '' الإيطالي أن زعيما لمافيا Sacra Corona Unita '''' المحكوم بالسجن لمدة 30 سنة سجنا، اعتنق الإسلام على يد سجين مغربي، يشاركه الزنزانة، وأصبح من المسلمين الذين لا يفارقون المسجد.

"شوف تيفي"

 

كشف موقع " quotidianodipuglia " الإيطالي أن زعيما لمافيا Sacra Corona Unita "" المحكوم بالسجن لمدة 30 سنة سجنا، اعتنق الإسلام على يد سجين مغربي، يشاركه الزنزانة، وأصبح من المسلمين الذين لا يفارقون المسجد.

وأوضح الموقع ذاته بأن "البوص" كما يطلق عليه أصبح إنسانا هادئا عقب اعتناقه الإسلام على يدي سجين مغربي كان يتشارك معه الزنزانة بسجن يوجد بضواحي مدينة سيينا، مشيرا إلى أن هذا الزعيم سرعان ما انسجم مع المسلمين وأصبح يواضب بشكل مستمر على حضور الصلاة والدروس الدينية.

وأضاف الموقع بأن هذا "البوص" تغيرت معاملته مع القريبين منه، وهو الأمر الذي وصفته عائلته القريبة منه بالولادة الجديدة بعد أن تحول إلى إنسان طبيعي بعيد كل البعد عن الأنشطة الإجرامية.

 

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