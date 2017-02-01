وساطة جديدة لتقريب الرؤى بين بن كيران وأخنوش لتشكيل الحكومة المقبلة ﻿

كشفت مصادرمطلعة،عن وجود تحركات في الكواليس لعودة مشاورات تشكيل الحكومة،بعد توقفها بشكل نهائي عقب بلاغ لرئيس الحكومة المعين بن كيران تحت عنوان إنتهى الكلام.

شوف تيفي:

كشفت مصادرمطلعة،عن وجود تحركات في الكواليس لعودة مشاورات تشكيل الحكومة،بعد توقفها بشكل نهائي عقب بلاغ لرئيس الحكومة المعين بن كيران تحت عنوان إنتهى الكلام.

وأفادت ذات المصادر، أن المبادرة الجديدة تراهن على الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بن عبد الله المقرب من عبد الإله بن كيران، لإعادة تحريك سفينة مفاوضات تشكيل الحكومة، خاصة وأنه صرح سابقا بكونه سيحاول تقريب الرؤى بين بن كيران وزعماء الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة.

وأوضحت ذات المصادر، أن السبب الرئيسي الذي بقي مستعصيا عن الحل وإيجاد توافق حوله مشاركة حزب الإتحاد الإشتراكي في الحكومة المقبلة، حيث يصر بن كيران على إبعاد حزب الإتحاد الإشتراكي من الأغلبية المقبلة، فيما يصر أخنوش على تشكيل حكومة منسجمة تتوفر على أغلبية مريحة، مايعني تواجد حزب الوردة في الحكومة المقبلة.

وأضافت ذات المصادر، أن نبيل بن عبد الله سيحاول تقريب الرؤى، وإقناع بن كيران من جهة وأخنوش وامحند العنصر من جهة ثانية على تحديد موعد لإستئناف المفاوضات من جديد بدون عروض وشروط مسبقة، مع كثير من السرية مخافة التشويش ودخول جهات أخرى على الخط.

هذا، وصرح نبيل بن عبد الله، في إتصال خاص مع "شوف تيفي" اليوم الأربعاء عن إمكانية قيادته لمبادرة لتقريب الرؤى، وقال زعيم حزب الكتاب" كما حاولت منذ البداية، سأستمر في إيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة دون الكشف عن المزيد من التفاصيل".