القرطاس يلعلع بمدينة الجديدة وحالة من الرعب تنتاب الساكنة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن ساكنة مدينة الجديدة، عاشت ليلة الثلاثاء-الأربعاء، الرعب والهلع الشديد بسبب أصوات إطلاق الرصاص في العديد من الأحياء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن ساكنة مدينة الجديدة، عاشت ليلة الثلاثاء-الأربعاء، الرعب والهلع الشديد بسبب أصوات إطلاق الرصاص في العديد من الأحياء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الساكنة تبين لها بعد ذلك بأن الأمر يتعلق بحملة لقتل الكلاب الضالة، والتي تم خلالها استخدام البنادق النارية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، عبروا في وقت سابق عن غضبهم واستيائهم الشديد مما وصفوه بـ "إبادة الكلاب"، موضحين بأن على السلطات التفكير في خطة جديدة للتخلص من هذه الكلاب.