عاجل..هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص فاجعة وفاة لاعب المنتخب المغربي ﻿

في جديد مقتل لاعب المنتخب المغربي للريكبي عقب إصابته في حادثة سير مروعة، علمت ''شوف تيفي'' بأن الراحل وخلال خروجه من محطة بنزين بمنطقة دار بوعزة ضواحي مدينة البيضاء خلال ركوبه لدراجته النارية من نوع

"شوف تيفي"





في جديد مقتل لاعب المنتخب المغربي للريكبي عقب إصابته في حادثة سير مروعة، علمت "شوف تيفي" بأن الراحل وخلال خروجه من محطة بنزين بمنطقة دار بوعزة ضواحي مدينة البيضاء خلال ركوبه لدراجته النارية من نوع "نينيجا"، تفاجأ بسيارة تسير بسرعة جنونية تصدمه بقوة ليفارق الحياة على الفور.



وحسب موفد "شوف تيفي" إلى منطقة الرحمة التي يقطن بها الراحل البالغ قيد حياته 28 سنة، فإن هذا الأخير، سيوارى الثرى بعد قليل من يومه الأربعاء، بمقبرة الرحمة بحضور عائلته وزملائه في فريق "رامو سيدي عثمان" والمنتخب الوطني للريكبي.



وأوضح الموفد بأن الراحل، تعرض قبل سنة لحادثة سير كادت أن تودي بحياته، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها كانت سببا في إيقاف مسيرته في لعبة الريكبي.