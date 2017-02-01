عاجل:الشرطة الألمانية تقوم بإخلاء مدرسة وتبحث عن متفجرات ﻿

شوف تيفي:وكالات
قال متحدث باسم الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء إن الشرطة قامت بإخلاء مدرسة فنية في بورسدورف قرب مدينة لايبزيج الشرقية بعد أن طلب رجل مجهول من الطلبة عدم الذهاب إلى المدرسة لأنه يحمل متفجرات في حقيبة الظهر.
وأضاف أن عملية البحث مستمرة وأن الشرطة لم تعثر بعد على أي متفجرات أو تتعرف على هوية الرجل.
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