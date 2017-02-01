صادم..سيدة مسنة تتعرض للنصب وتبيع أرضها مقابل 200 درهم بسيدي إفني..وهذه هي التفاصيل الحصرية بخصوص هذه القضية الغريبة ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على شكاية ، تقدمت بها سيدة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، تتهم من خلالها محاميا بهيئة المحامين بأكادير والعيون، بالنصب عليها والاحتيال عليها وسلبها قطعة أرضية.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على شكاية ، تقدمت بها سيدة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت، تتهم من خلالها محاميا بهيئة المحامين بأكادير والعيون، بالنصب عليها والاحتيال عليها وسلبها قطعة أرضية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن السيدة تبلغ من العمر 87 سنة، وتقطن بدوار أخبريشن جماعة تيوغزة إقليم سيدي إفني، أكدت بأن المحامي الذي تتهمه بالنصب والاحتيال عليها، قام بأخذها معه إلى الجماعة وبالتحديد إلى قسم الإمضاءات، ثم دفعها إلى التوقيع على ورقة بعد أن أوهمها بأنها ستحصل بموجبها على مساعدة مخصصة من طرف الحكومة للنساء في وضعية صعبة.

وأضاف المصدر ذاته بأن السيدة وفور توقيعها على الورقة منحها المحامي نسخة منها بالإضافة إلى مبلغ 200درهم، وبعد مرور أيام وخلال محاولة أحد أبناء أسرتها حرث القطعة الأرضية، صدموا بعد أن أخبرهم المحامي بأن قريبتهم المسنة باعته القطعة الأرضية وهو يتوفر على عقد البيع الذي تم توثيقه بالجماعة.





