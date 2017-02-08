انفراد وبالصور..أول تصريح من باريس للمغربي ابراهيم الذي تزوج بحسناء بلجيكية يكشف لـ''شوف تيفي'' تفاصيل قصته الرائعة مع زوجته مانون ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على معلومات حصرية أولية بخصوص قصة إبراهيم الرائعة وزوجته البلجيكية '' مانون ''، والتي ظهرت فصولها الأولى أمس الاثنين بمواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول صورهما.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على معلومات حصرية أولية بخصوص قصة إبراهيم الرائعة وزوجته البلجيكية " مانون "، والتي ظهرت فصولها الأولى أمس الاثنين بمواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول صورهما.

وحسب "إبراهيم" البالغ من العمر 29 سنة في اتصال له مع "شوف تيفي" من باريس فإنه تعرف على زوجته البالغة من العمر 25 سنة بالصدفة، قبل أن يسافرا معا إلى العاصمة الفرنسية باريس، ويعمل في مجال تربية الخيل ، نافيا في الوقت ذاته العديد من المعطيات التي تم تداولها بخصوصه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد إبراهيم الذي يتحدث بكل بساطة، بأنه يتوفر على موقع إلكتروني خاص بالأحصنة الأمازيغية، وخلال بحث "شوف تيفي" داخل هذا الموقع، تبين لها بأن إبراهيم الذي ولد في أكادير وزوجته البلجيكية، يعملان في مجال تربية الخيول نظرا لتجربته الكبيرة في هذا المجال، وقد قاما بتأسيس مزرعة معا سنة 2015 بالمغرب، أطلقو عليها "أمازيغ شوفال".

ويشير موقع إبراهيم الالكتروني إلى أن هذا الأخير يتحدث الفرنسية والانكليزية والأمازيغية والعربية وبعض الإيطالية والألمانية، أما زوجته مانون فهي مفتونة بالخيول منذ 6 سنوات، ومتخصصة في ركوب الخيل، وحاصلة على شهادة التدريس، وتستعد للحصول على ماستر في التربية والتعليم، بالإضافة إلى عملها كمسؤولة إلى جانب زوجها إبراهيم في مزرعتهما.