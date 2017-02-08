 انفراد وبالصور..أول تصريح من باريس للمغربي ابراهيم الذي تزوج بحسناء بلجيكية يكشف لـ''شوف تيفي'' تفاصيل قصته الرائعة مع زوجته مانون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خبر يهم الراغبين في الهجرة إلى أمريكا .. ترامب يطلب منكم الكشف عن كلمة سر حسابكم على الفايسبوك | مجتمع

خبر يهم الراغبين في الهجرة إلى أمريكا .. ترامب يطلب منكم الكشف عن كلمة سر حسابكم على الفايسبوك

عاجل:الشرطة الألمانية تقوم بإخلاء مدرسة وتبحث عن متفجرات | دولي

عاجل:الشرطة الألمانية تقوم بإخلاء مدرسة وتبحث عن متفجرات

صادم..سيدة مسنة تتعرض للنصب وتبيع أرضها مقابل 200 درهم بسيدي إفني..وهذه هي التفاصيل الحصرية بخصوص هذه القضية الغريبة | مجتمع

صادم..سيدة مسنة تتعرض للنصب وتبيع أرضها مقابل 200 درهم بسيدي إفني..وهذه هي التفاصيل الحصرية بخصوص

انفراد وبالصور..أول تصريح من باريس للمغربي ابراهيم الذي تزوج بحسناء بلجيكية يكشف لـشوف تيفي تفاصيل قصته الرائعة مع زوجته مانون | مجتمع

انفراد وبالصور..أول تصريح من باريس للمغربي ابراهيم الذي تزوج بحسناء بلجيكية يكشف لـ''شوف تيفي''

سفارة المغرب بالرياض تُشدد على ضرورة التصدي لتجارة المغربيات بالخليج | دولي

سفارة المغرب بالرياض تُشدد على ضرورة التصدي لتجارة المغربيات بالخليج

بالفيديو | مشروع قانون جديد في الكونغرس.. وداعا للقرعة الأمريكية وها شنو خاص يديرو المغاربة لي باغيين يمشيو لأمريكا أو يصاوبو أوراق الاقامة لأفراد عائلتهم | دولي

بالفيديو | مشروع قانون جديد في الكونغرس.. وداعا للقرعة الأمريكية وها شنو خاص يديرو المغاربة لي

عاجل:توقيف العقل المدبر للهجوم الذي تعرض له ملهى ليلي بعين الذئاب بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل:توقيف العقل المدبر للهجوم الذي تعرض له ملهى ليلي بعين الذئاب بالدار البيضاء

مثير بالفيديو والصور.. وهاذ الشي اللي بقا: أب عايش هو وولدو مع 12 لمونيكة جنسية | دولي

مثير بالفيديو والصور.. وهاذ الشي اللي بقا: أب عايش هو وولدو مع 12 لمونيكة جنسية

زلزال قوي يضرب ساحل باكستان المطل على خليج عمان | دولي

زلزال قوي يضرب ساحل باكستان المطل على خليج عمان

رسالة إلى حكام ''الشقيقة'' الجزائر

انفراد وبالصور..أول تصريح من باريس للمغربي ابراهيم الذي تزوج بحسناء بلجيكية يكشف لـ''شوف تيفي'' تفاصيل قصته الرائعة مع زوجته مانون

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 13:47 انفراد وبالصور..أول تصريح من باريس للمغربي ابراهيم الذي تزوج بحسناء بلجيكية يكشف لـشوف تيفي تفاصيل قصته الرائعة مع زوجته مانون | مجتمع
انفراد وبالصور..أول تصريح من باريس للمغربي ابراهيم الذي تزوج بحسناء بلجيكية يكشف لـ''شوف تيفي'' تفاصيل قصته الرائعة مع زوجته مانون
حصلت ''شوف تيفي'' على معلومات حصرية أولية بخصوص قصة إبراهيم الرائعة وزوجته البلجيكية '' مانون ''، والتي ظهرت فصولها الأولى أمس الاثنين بمواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول صورهما.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على معلومات حصرية أولية بخصوص قصة إبراهيم الرائعة وزوجته البلجيكية " مانون "، والتي ظهرت فصولها الأولى أمس الاثنين بمواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول صورهما.

وحسب "إبراهيم" البالغ من العمر 29 سنة في اتصال له مع "شوف تيفي" من باريس فإنه تعرف على زوجته البالغة من العمر 25 سنة بالصدفة، قبل أن يسافرا معا إلى العاصمة الفرنسية باريس، ويعمل في مجال تربية الخيل ، نافيا في الوقت ذاته العديد من المعطيات التي تم تداولها بخصوصه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد إبراهيم الذي يتحدث بكل بساطة، بأنه يتوفر على موقع إلكتروني خاص بالأحصنة الأمازيغية، وخلال بحث "شوف تيفي" داخل هذا الموقع، تبين لها بأن إبراهيم الذي ولد في أكادير وزوجته البلجيكية، يعملان في مجال تربية الخيول نظرا لتجربته الكبيرة في هذا المجال، وقد قاما بتأسيس مزرعة معا سنة 2015 بالمغرب، أطلقو عليها "أمازيغ شوفال".

ويشير موقع إبراهيم الالكتروني إلى أن هذا الأخير يتحدث الفرنسية والانكليزية والأمازيغية والعربية وبعض الإيطالية والألمانية، أما زوجته مانون فهي مفتونة بالخيول منذ 6 سنوات، ومتخصصة في ركوب الخيل، وحاصلة على شهادة التدريس، وتستعد للحصول على ماستر في التربية والتعليم، بالإضافة إلى عملها كمسؤولة إلى جانب زوجها إبراهيم في مزرعتهما.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي إبراهيم مانون بلجيكية مانون مواقع التواصل الاجتماعي مزرعة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خبر يهم الراغبين في الهجرة إلى أمريكا .. ترامب يطلب منكم الكشف عن كلمة سر حسابكم على الفايسبوك | مجتمع

خبر يهم الراغبين في الهجرة إلى أمريكا .. ترامب يطلب منكم الكشف عن كلمة سر حسابكم على الفايسبوك

صادم..سيدة مسنة تتعرض للنصب وتبيع أرضها مقابل 200 درهم بسيدي إفني..وهذه هي التفاصيل الحصرية بخصوص هذه القضية الغريبة | مجتمع

صادم..سيدة مسنة تتعرض للنصب وتبيع أرضها مقابل 200 درهم بسيدي إفني..وهذه هي التفاصيل الحصرية بخصوص هذه القضية الغريبة

بالفيديو..محامي سعد لمجرد ينشغل بقضية فرنسية هزت الرأي العام الفرنسي‎ | مجتمع

بالفيديو..محامي سعد لمجرد ينشغل بقضية فرنسية هزت الرأي العام الفرنسي‎

بالصور...أطباء أكادير يفشلون في تشخيص مرض مجهول وسط معاناة مستمرة للمريض | مجتمع

بالصور...أطباء أكادير يفشلون في تشخيص ''مرض مجهول'' وسط معاناة مستمرة للمريض

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. محمد أكورار ابن مدينة أكادير يعاني في صمت مع مرض لم يكشف بعد | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. محمد أكورار ابن مدينة أكادير يعاني في صمت مع مرض لم يكشف بعد

هكذا أنقد مواطن زوجته من الإنتحار‎ | قنوات أخرى

هكذا أنقد مواطن زوجته من الإنتحار‎

بالفيديو.. بعد وفاة والده سعيد مسكير يغني با الحنين صورتك ديما في بالي ‎ | قنوات أخرى

بالفيديو.. بعد وفاة والده سعيد مسكير يغني '' با الحنين صورتك ديما في بالي ‎''

حلاق في غزة يصفف شعر زبائنه بالنار! | قنوات أخرى

حلاق في غزة يصفف شعر زبائنه بالنار!

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خبر يهم الراغبين في الهجرة إلى أمريكا .. ترامب يطلب منكم الكشف عن كلمة سر حسابكم على الفايسبوك | مجتمع
منذ 20 دقيقة

خبر يهم الراغبين في الهجرة إلى أمريكا .. ترامب يطلب منكم الكشف عن كلمة سر حسابكم على الفايسبوك

عاجل:الشرطة الألمانية تقوم بإخلاء مدرسة وتبحث عن متفجرات | دولي

عاجل:الشرطة الألمانية تقوم بإخلاء مدرسة وتبحث عن متفجرات

صادم..سيدة مسنة تتعرض للنصب وتبيع أرضها مقابل 200 درهم بسيدي إفني..وهذه هي التفاصيل الحصرية بخصوص هذه القضية الغريبة | مجتمع

صادم..سيدة مسنة تتعرض للنصب وتبيع أرضها مقابل 200 درهم بسيدي إفني..وهذه هي التفاصيل الحصرية بخصوص

انفراد وبالصور..أول تصريح من باريس للمغربي ابراهيم الذي تزوج بحسناء بلجيكية يكشف لـشوف تيفي تفاصيل قصته الرائعة مع زوجته مانون | مجتمع

انفراد وبالصور..أول تصريح من باريس للمغربي ابراهيم الذي تزوج بحسناء بلجيكية يكشف لـ''شوف تيفي''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.