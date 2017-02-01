سفارة المغرب بالرياض تُشدد على ضرورة التصدي لتجارة المغربيات بالخليج ﻿

شددت سفارة المملكة المغربية بالرياض على ضرورة محاربة ظاهرة تنقل فتيات في مقتبل العمر للعمل بالخارج بدون عقود عمل رسمية مرخص بها من طرف السلطات المغربية المختصة ، باعتبار الظاهرة يجرمها القانون

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شددت سفارة المملكة المغربية بالرياض على ضرورة محاربة ظاهرة تنقل فتيات في مقتبل العمر للعمل بالخارج بدون عقود عمل رسمية مرخص بها من طرف السلطات المغربية المختصة ، باعتبار الظاهرة يجرمها القانون المغربي مع متابعة السماسرة أمام القضاء .

وأشارت سفارة المملكة المغربية بالرياض في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى تنامي ظاهرة السماسرة الذين يعملون وسطاء في استقدام فتيات في العقدين الثاني والثالث من أعمارهن للعمل بالخصوص كعاملات منزليات مستغلين حاجتهن وفقرهن علاوة على جهلهن بنظام العمل بالمملكة العربية السعودية للتدليس عليهن بعقود عمل غير قانونية وإغرائهن بوعود كاذبة ، مذكرة في نفس بيانها بقرار المصالح المركزية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون وبطلب من السفارة ايقاف التصديق على عقود عمل مزعومة، لا تتوفر فيها أدنى الشروط والضمانات القانونية.





