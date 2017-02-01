عاجل:توقيف العقل المدبر للهجوم الذي تعرض له ملهى ليلي بعين الذئاب بالدار البيضاء ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، مدعومة بعناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، يشتبه في ارتباطه بشبكة

شوف تيفي:





تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، مدعومة بعناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية، اليوم الأربعاء، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية متورطة في الاتجار في المخدرات، والتهديد باستخدام العنف داخل ملهى ليلي بالشريط الساحلي عين الذئاب بالدار البيضاء.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء توصلت، يوم السبت المنصرم، بشكاية من مسير ملهى ليلي بمنطقة عين الذئاب، مفادها أن أشخاصا ولجوا الملهى عنوة وقاموا بتهديد العاملين به بواسطة السلاح الأبيض، وذلك بحثا عن أحد الأشخاص الذي تربطهم به خلافات سابقة.

وأضاف المصدر ذاته أن التحريات المكثفة التي باشرتها الشرطة القضائية أسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي بمنطقة سيدي رحال بضواحي الدار البيضاء، وضبط كمية من المخدرات وثلاث هواتف محمولة بحوزته، كما تم تشخيص هوية شركائه الذين يجري البحث لتوقيفهم وتقديمهم أمام العدالة..

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار توقيف جميع المتورطين، وكذا تحديد دوافع ارتكاب هذه الأفعال الاجرامية، التي يحتمل أن تكون ناجمة عن خلافات شخصية مرتبطة بمسطرة قضائية تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية .





