مثير بالفيديو والصور.. وهاذ الشي اللي بقا: أب عايش هو وولدو مع 12 لمونيكة جنسية ﻿

قصة غريبة وواقعية لا تخطر على البال، بطلها رجل صيني، قرر العيش رفقة ابنه و 12 دمية جنسية، داخل منزلهما الموجود بمقاطعة ''هوشوي''، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة ''الدايلي ميل''.

"شوف تيفي"

قصة غريبة وواقعية لا تخطر على البال، بطلها رجل صيني، قرر العيش رفقة ابنه و 12 دمية جنسية، داخل منزلهما الموجود بمقاطعة "هوشوي"، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة "الدايلي ميل".

وأوضحت الصحيفة بموقعها اليوم الأربعاء، بأن هذا الصيني العازب، قام في البداية بشراء 5 دمى جنسية، لاعتقاده بأنها أجمل من النساء، ويمكن اعتبراها كأفراد من أسرته.

وأكد هذا الصيني في حديثه لـ "الدايلي ميل" بأنه يحب هذه الدمى الجنسية، وهو الأمر لذي جعله ينفق مبالغ مالية مهمة في سبيل توفير ملابس لها، مؤكدا في الوقت ذاته بأن ابنه ومباشرة بعد بلوغ سن 18عاما، أقدم على شراء 7 دمى جنسية، ليصل عددها في المنزل الذي يعيشان به إلى 12.

وأوضح الصيني بأن السبب في شراء هذه الدمى هو رغبته في إشباع نزواته الجنسية دون الإصابة بأمراض خطيرة قد تودي بحياته.