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زلزال قوي يضرب ساحل باكستان المطل على خليج عمان

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 12:25 زلزال قوي يضرب ساحل باكستان المطل على خليج عمان | دولي
زلزال قوي يضرب ساحل باكستان المطل على خليج عمان
ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، على مقياس ريشتر، ساحل باكستان المطل على خليج عمان، صباح اليوم الأربعاء، دون أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار بسبب الزلزال.

شوف تيفي وكالات


ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، على مقياس ريشتر، ساحل باكستان المطل على خليج عمان، صباح اليوم الأربعاء، دون أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار بسبب الزلزال.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، إن مركز الزلزال كان على بعد 90 كيلومترا جنوب مدينة تربت الباكستانية، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح البحر.

وكشفت قصاصة لوكالة الأناضول، أن سكان مدن جوادر ومكران وبسني في إقليم بلوشستان الباكستاني ّأحسوا بإرتدادات زلزالية، حيث تقع باكستان في منطقة نشطة زلزاليا، ما يجعلها معرضة للزلازل بشكل متكرر.

وشهدت باكستان الزلزال الأسوأ في الفترة الأخيرة عام 2005، حيث أدى زلزال بقوة 7.6 درجات إلى مقتل حوالي 73 ألف شخص.

 

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