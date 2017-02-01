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عاجل .. ''بنعلو'' يغادر أسوار سجن ''عكاشة'' بعدما قضى به 5 سنوات سجنا

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 12:15 عاجل .. بنعلو يغادر أسوار سجن عكاشة بعدما قضى به 5 سنوات سجنا | بوليتيك
عاجل .. ''بنعلو'' يغادر أسوار سجن ''عكاشة'' بعدما قضى به 5 سنوات سجنا
غادر ''عبد الحنين بنعلو'' المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، قبل قليل من يومه الأربعاء سجن ''عكاشة'' بالدار البيضاء , و ذلك بعدما قضى وراء أسوار هذه المؤسسة السجنية عقوبة حبسية مدتها 5سنوات , في

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

 

غادر "عبد الحنين بنعلو" المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، قبل قليل من يومه الأربعاء سجن "عكاشة" بالدار البيضاء , و ذلك بعدما قضى وراء أسوار هذه المؤسسة السجنية عقوبة حبسية مدتها 5سنوات , في حكم صادر في حقه سنة 2013
.
وذكرت مصادر موثوقة لـ"شوف تيفي" أن مغادرة المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات التي كانت اليوم جاءت، بعدما كانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيدت في سنة 2013 الحكم الابتدائي، و القاضي بحبس "بنعلو" وأحمد أمين برق الليل، الكاتب العام السابق للمكتب لمدة 5 سنوات سجنا نافذا , وكان " بنعلو" قد توبع بتهمة اختلاس أموال عمومية والمشاركة وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها , في حين أسقطت المحكمة من صك الإتهامات , تهمة استغلال النفوذ .



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‫شوف تيفي

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عبد الحنين بنعلو المكتب الوطني للمطارات محكمة الاستئناف أمين برق الليل

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