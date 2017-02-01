عاجل .. ''بنعلو'' يغادر أسوار سجن ''عكاشة'' بعدما قضى به 5 سنوات سجنا ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
غادر "عبد الحنين بنعلو" المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، قبل قليل من يومه الأربعاء سجن "عكاشة" بالدار البيضاء , و ذلك بعدما قضى وراء أسوار هذه المؤسسة السجنية عقوبة حبسية مدتها 5سنوات , في حكم صادر في حقه سنة 2013
.
وذكرت مصادر موثوقة لـ"شوف تيفي" أن مغادرة المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات التي كانت اليوم جاءت، بعدما كانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيدت في سنة 2013 الحكم الابتدائي، و القاضي بحبس "بنعلو" وأحمد أمين برق الليل، الكاتب العام السابق للمكتب لمدة 5 سنوات سجنا نافذا , وكان " بنعلو" قد توبع بتهمة اختلاس أموال عمومية والمشاركة وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها , في حين أسقطت المحكمة من صك الإتهامات , تهمة استغلال النفوذ .
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.