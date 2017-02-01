عاجل.. بيكوب تحمل عاملات فلاحيات بإنزكان تتعرض لحادثة سير جد خطيرة..وهذه هي الحصيلة المؤلمة ﻿

شهدت منطقة أولاد دحو بإنزكان، صباح اليوم الأربعاء، فاجعة طرقية مؤلمة، عقب اصطدام سيارة ''بيكوب''، كانت على متنها مجموعة من العاملات في مجال الفلاحة بسيارة أخرى، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 12

"شوف تيفي"

شهدت منطقة أولاد دحو بإنزكان، صباح اليوم الأربعاء، فاجعة طرقية مؤلمة، عقب اصطدام سيارة "بيكوب"، كانت على متنها مجموعة من العاملات في مجال الفلاحة بسيارة أخرى، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 12 آخرين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحادثة، وقعت عقب اصطدام سيارة تحمل عدد ا كبيرا من النساء العاملات في مجال الفلاحة، بسيارة رباعية الدفع كانت تسير بسرعة جنونية ما أسفر عن مقتل سائقها على الفور.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصابين تم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي لإنزكان، نظرا لخطورة حالة البعض منهم.