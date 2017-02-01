 إيداع سبعة عناصر أفراد خلية يشتبه في تورطها في أفعال لها علاقة بالإرهاب السجن المحلي بسلا ﻿
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إيداع سبعة عناصر أفراد خلية يشتبه في تورطها في أفعال لها علاقة بالإرهاب السجن المحلي بسلا | حوادث و حقوق

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إيداع سبعة عناصر أفراد خلية يشتبه في تورطها في أفعال لها علاقة بالإرهاب السجن المحلي بسلا

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 03:56 إيداع سبعة عناصر أفراد خلية يشتبه في تورطها في أفعال لها علاقة بالإرهاب السجن المحلي بسلا | حوادث و حقوق
إيداع سبعة عناصر أفراد خلية يشتبه في تورطها في أفعال لها علاقة بالإرهاب السجن المحلي بسلا
أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا يوم الثلاثاء ، بإيداع سبعة عناصر ، أفراد خلية تم تفكيكها مؤخرا، السجن المحلي بسلا بعد الاستماع إليهم في إطار

شوف تيفي:

أمر قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا يوم الثلاثاء ، بإيداع سبعة عناصر ، أفراد خلية تم تفكيكها مؤخرا، السجن المحلي بسلا بعد الاستماع إليهم في إطار الاستنطاق التمهيدي، بحسب ما علم لدى مصدر قضائي. وأضاف المصدر نفسه أن أفراد هذه الخلية، التي تم تفكيكها في 27 يناير الماضي، والتي كان أفرادها ينشطون بعدد من مدن المملكة، وجهت لهم تهم منها، على الخصوص، "تكوين عصابة لاعداد وارتكاب افعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف الى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة أسلحة نارية بنية استعمالها في أعمال تكون جريمة إرهابية".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بلاغ لها، أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن من إحباط مخطط إرهابي خطير لتنظيم ما يسمي ب"الدولة الإسلامية"، أسفر عن "تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة عناصر ينشطون بعدد من مدن المملكة"، موضحا أن عناصر هذه الخلية كانوا ينشطون بمدن الجديدة وسلا والكارة وبالجماعة القروية "بولعوان" (إقليم الجديدة) ودوار "معط الله" (قيادة ولاد زبير، دائرة واد أمليل)، إقليم تازة.

وأشار البلاغ إلى أنه تم حجز أسلحة نارية عبارة عن" مسدس رشاش مزود بمنظار ليلي يعمل بالأشعة الحمراء، و7 مسدسات وكمية وافرة من الذخيرة الحية، و4 سكاكين كبيرة الحجم، وجهازين للاتصالات اللاسلكية، بالإضافة إلى سراويل عسكرية وعصي تلسكوبية ومعدات ومواد كيميائية وسوائل مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات، وكذا سترتين مزودتين بحزامين ناسفين"، مضيفا أن "هذه المواد المشبوهة سيتم إخضاعها للخبرة بمختبر الشرطة العلمية والتقنية لتحديد طبيعتها".

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