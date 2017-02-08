بالصور.. تدشين أول محطة لرصد التنبؤات الجوية بالدار البيضاء ﻿

دشنت مجموعة مدارس الإقامة بحر هذا الأسبوع بالدارالبيضاء محطة للرصد الجوي وقياس التلوث حيث تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة،و عرف حفل التدشين حضور ممثلين عن السفارة الفرنسية والتعليم الفرنسي.

شوف تيفي

دشنت مجموعة مدارس الإقامة بحر هذا الأسبوع بالدارالبيضاء محطة للرصد الجوي وقياس التلوث حيث تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة،و عرف حفل التدشين حضور ممثلين عن السفارة الفرنسية والتعليم الفرنسي.

وفي هذا الصدد، أفاد المدير العام لمؤسسة الإقامة محمد فاودي أن مشروع تدشين المحطة جاء بغية تطوير الثقافة العلمية والبيئية مبرزا أن أساتذة علوم الحياة والأرض يشرفون عليه رفقة التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في المؤسسة، وأضاف ذات المصدر أن المؤسسة انخرطت في تنظيم مشروع شامل سيكون قوة نوعية في المغرب مضيفا أن حوالي 32000 شخض 10000تلميذ سيهمهم المشروع بشكل مباشر.

ومن جهتها، فقد أكدت المؤسسة أنها تنهج سياسة قوية في التربية للحفاظ على البيئة وأن المشروع سياسهم بشكل بارز في التقليص من استعمال الورق وكذا التقليص من مادة الكربون المتواجدة بعلب المداد، كما أنها تطمح إلى التقليص من النفايات

جدير بالذكر أن مجموعة مدارس الإقامة، اندمجت منذ مدة ليست بالقصيرة في حماية البيئة.