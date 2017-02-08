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بالصور.. أوباما يستمتع بوقته بعد إنتها فترة رئاسته

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 03:36 بالصور.. أوباما يستمتع بوقته بعد إنتها فترة رئاسته | دولي
بالصور.. أوباما يستمتع بوقته بعد إنتها فترة رئاسته
بعد انتهاء فترة رئاسته، ظهر باراك أوباما الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء وهو يقضي إجازته بجزيرة موسكيتو برانسون بجزر فيرجن البريطانية، وذلك رفقة رجل الأعمال البريطاني

شوف تيفي

بعد انتهاء فترة رئاسته، ظهر باراك أوباما الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء وهو يقضي إجازته بجزيرة موسكيتو برانسون بجزر فيرجن البريطانية، وذلك رفقة رجل الأعمال البريطاني ريتشار برانسون.

وحسب وكالة رويترز، فإن باراك أوباما كان يقوم بجولة بالبحر على متن قارب كبير رفقة رجل الأعمال البريطاني مرتديا ملابس للسباحة، كما أنه مارس بعض الألعاب الترفيهية على البحر.

أوباما يستمتع بوقته بعد إنتها فترة رئاسته

أوباما يستمتع بوقته بعد إنتها فترة رئاسته

أوباما يستمتع بوقته بعد إنتها فترة رئاسته

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