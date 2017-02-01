 سيدة حامل تقفز من ''تريبورتور'' في سيدي معروف وها أشنو وقع ليها ﻿
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سيدة حامل تقفز من ''تريبورتور'' في سيدي معروف وها أشنو وقع ليها

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 03:06 سيدة حامل تقفز من تريبورتور في سيدي معروف وها أشنو وقع ليها | حوادث و حقوق
سيدة حامل تقفز من ''تريبورتور'' في سيدي معروف وها أشنو وقع ليها
في حادثة غريبة وقعت اليوم الثلاثاء بسيدي معروف، سقطت سيدة من ''تريبورتور''، والذي كان من المفروض أن يقلها إلى الحي الذي تقطن فيه، لكنها قفزت منه بسرعة بعد أن اكتشفت أن صاحب هذه الدراجة حول الوجهة

شوف تيفي

في حادثة غريبة وقعت اليوم الثلاثاء بسيدي معروف، سقطت سيدة من "تريبورتور"، والذي كان من المفروض أن يقلها إلى الحي الذي تقطن فيه، لكنها قفزت منه بسرعة بعد أن اكتشفت أن صاحب هذه الدراجة حول الوجهة الأصلية إلى وجهة أخرى.

وكشف مصدر جيد الاطلاع لشوف تيفي،أن السيدة تم نقلها إلى مستعجلات ابن رشد في حالة خطيرة، في حين مازالت الأبحاث جارية عن مول التريبورتور، الذي ينشط في النقل السري، في الطريق ما بين سيدي معروف وأحد الدواوير المعروفة،حيث فتحت عناصر الدرك الملكي في المنطقة تحقيقا في النازلة للوصول إلى المشتبه فيه، الذي تم التعرف عليه.

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تريبورتور سيدي معروف حادثة الدرك

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