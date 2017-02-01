السلطانة لطيفة رأفت تُطل على جمهورها بأغنية جديدة من كلماتها وألحانها ﻿

شوف تيفي
من المنتظر أن تُطل الفنانة المغربية لطيفة رأفت على جمهورها بأغنية جديدة تحمل عنوان « طار نعاسي »، من كلماتها وألحانها، وتوزيع رشيد محمد علي.
وفي هذا السياق، نشرت لطيفة صورة لها عبر حسابها الرسمي على الفايسبوك أرفقتها بتدوينة كتبت فيها « مباشرة من الأستوديو ، الفنانة لطيفة رأفت تسجل عملها الجديد ..قريبا "
وكانت آخر أعمال لطيفة رأفت أغنية كنا وكنتو التي أطلقتها سنة 2015 والتي لاقت إعجاب جمهورها حيث بلغ عدد مشاهداتها على "اليوتيوب" حوالي 6 ملايين.
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