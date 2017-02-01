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عاجل: مصرع خمسة أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 01:16 عاجل: مصرع خمسة أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة | دولي
عاجل: مصرع خمسة أشخاص في حادث تحطم طائرة صغيرة
لقي خمسة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة، اليوم الثلاثاء، بالقرب من بلدة (ماركوس باث)، التي تقع على بعد 48 كلم غرب العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس، بحسب ما أوردت مصادر من الوقاية المدنية المحلية.

شوف تيفي

لقي خمسة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة صغيرة، اليوم الثلاثاء، بالقرب من بلدة (ماركوس باث)، التي تقع على بعد 48 كلم غرب العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيريس، بحسب ما أوردت مصادر من الوقاية المدنية المحلية.

ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس فرقة الوقاية المدنية بالبلدة، أليخاندرو إبارا، قوله إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم على الفور إثر تحطم طائرة كان على متنها زوجان وصديقة لهما واثنان من أبنائها، مشيرا إلى أن الطائرة تمكنت من الاقلاع ولكن سرعان ما اشتعلت فيها النيران وتحطمت وهلك جميع ركابها الخمسة.

وأضاف المصدر ذاته أن أسباب الحادث ماتزال غير معروفة، مرجحا أن تكون الطائرة تعرضت لخلل تقني، ما أدى إلى تحطمها ، خاصة وأن الأجواء المناخية كانت جيدة. ووفقا لوسائل الاعلام المحلية، فإن عناصر الشرطة العلمية وفرقا تابعة لهيئة التحقيقات في الكوارث الجوية انتقلت إلى مكان سقوط الطائرة، في الوقت الذي تم فيه فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث.

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