فضيحة مزلزلة..فنانة معروفة طلقها راجلها ليلة الدخلة بعدما كتاشف عدم عذريتها..وهذه هي التفاصيل+صور ﻿

كشفت وسائل إعلام عربية عن فضيحة من العيار الثقيل كما تم وصفها،ويتعلق الأمر بطلاق الممثلة السورية المعروفة تولين البكري ليلة دخلتها، بعدما اكتشف زوجها عدم عذريتها.

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام عربية عن فضيحة من العيار الثقيل كما تم وصفها،ويتعلق الأمر بطلاق الممثلة السورية المعروفة تولين البكري ليلة دخلتها، بعدما اكتشف زوجها عدم عذريتها.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن الممثلة المذكورة، قالت في تصريحات منسوبة لها، بأنها كأي أنثى كانت تحلم بحياة زوجية مستقرة إلا أنها للأسف وجدت نفسها مطلقة ليلة دخلتها، بعد اكتشاف زوجها عدم عذريتها.

وقالت البكري ''ماعندي شي خبيه لأني ماغلطت كل ذنبي كان أني طلبت الحلال مع هالشب.. وبالنهاية كل شي لخير أكيد.وقسمة ونصيب.بس حابة قول لكل أم عندها شب عم تدور لأبنها على عروس من وجهة نظرها أخلاق هالعروس بتنطلق من عذريتها.. بحب قول لهذه الأم..ياسيدتي عذرية الروح أهم بكتير من عذرية الجسد…وبعتذر من أهلي قدام الكل لأني حطيتون بها الموقف بدون أي ذنب..شكرآ''.

