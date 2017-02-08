مجلس جهة سوس ماسة...مشروع ''أكادير لاند'' ليس من إختصاصنا ﻿

أكد مجلس جهة سوس ماسة أنه لايملك الإختصاص القانوني للتدخل المباشر في مشروعي ''أكادير لاند'' وأكادير كامب'' بتراب جماعة أكادير، في إطار اختصاصاته القانونية وفي إطار اللجنة الجهوية للإستثمار المؤطرة

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أكد مجلس جهة سوس ماسة أنه لايملك الإختصاص القانوني للتدخل المباشر في مشروعي ''أكادير لاند'' وأكادير كامب'' بتراب جماعة أكادير، في إطار اختصاصاته القانونية وفي إطار اللجنة الجهوية للإستثمار المؤطرة بنصوص قانونية واضحة تهم مكوناتها ومهامها وأن المشروعين قطعا كبيرة لم تكن الجهة طرفا فيهما.

ودعا المجلس الجهوي لسوس ماسة كافة الأطراف المعنية بالمشروعين إلى بذل المزيد من الجهد لتجاوز مختلف المعيقات وإيجاد الصيغ الكفيلة لإنجاح مختلف الإستثمارات بالجهة لما فيه مصلحة الوطن والساكنة.

وكشف مجلس الجهة في بيان صادر عنه قبل قليل من يومه الثلاثاء، أن الأطراف المعنية بالمشروعين ستجد في المجلس كل الدعم والسند لإنجاح المشروعين المذكورين وباقي المشاريع في احترام تام للقانون، لتحقيق إقلاع إقتصادي ودينامية إستثمارية كفيلة بخلق المزيد من مناصب الشغل.



من جهة ثانية صرح البرلماني أحمد أدراق عضو المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة، أن البيان يؤكد حرص أعضاء المجلس على دعم الإستثمارات بالجهة، وتفاعلهم مع النقاش العمومي وسط ساكنة مدينة أكادير عقب إلغاء مشروعي ''أكادير لاند'' و ''أكادير كامب''.

وأوضح أدراق أن المجلس من خلال نص البيان يجدد سعيه الدائم من خلال برامجه ومبادراته لإنعاش النمو الإقتصادي للجهة بما يعود بالنفع على عموم ساكنة الجهة، مؤكدا أن المشروعين سيساهمان في نمو إقتصاد المدينة.



