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عاجل.. إحالة الرجاويين الموقوفين على خلفية أحداث الشغب على سجن عكاشة بالبيضاء | حوادث و حقوق

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عاجل.. إحالة الرجاويين الموقوفين على خلفية أحداث الشغب على سجن عكاشة بالبيضاء

بتاريــخ : 8 فبراير 2017 / 00:32 عاجل.. إحالة الرجاويين الموقوفين على خلفية أحداث الشغب على سجن عكاشة بالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل.. إحالة الرجاويين الموقوفين على خلفية أحداث الشغب على سجن عكاشة بالبيضاء
علمت شوف تيفي من مصادر موثوقة أنه تمت إحالة الأشخاص الذين جرى توقيفهم من قِبل مصالح ولاية أمن البيضاء اليوم الثلاثاء على المركب السجني عكاشة قبل قليل ، وذلك بعد الإشتباه في تورطهم في عمليات سرقة

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي من مصادر موثوقة أنه تمت إحالة الأشخاص الذين جرى توقيفهم من قِبل مصالح ولاية أمن البيضاء اليوم الثلاثاء على المركب السجني عكاشة قبل قليل ، وذلك بعد الإشتباه في تورطهم في عمليات سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، والعنف في حق موظفين عموميين، والضرب والجرح العمديين، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

 وكان المعنيون بالأمر التسعة قد أُحيلوا أمام النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، بينما وُضع قاصر واحد تحت تدابير الحراسة النظرية.

 وذكر المصدر ذاته بأن مجموعة من الأشخاص، ينتمون لفصائل محسوبة على نادي رياضي بمدينة الدار البيضاء، كانوا قد ارتكبوا أعمال شغب مساء يوم الجمعة المنصرم بمنطقة ابن مسيك، نتيجة خلافات حول إتلاف رسومات تتعلق بفصيلين متنافسين، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادل للعنف بواسطة أسلحة بيضاء، وارتكاب أعمال سرقة تحت التهديد، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات عمومية وخاصة.

 

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