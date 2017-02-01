خطير.. سيارة تدهس طفل صغير ويلود سائقها بالفرار بالدارالبيضاء ﻿

شهدت زنقة علال القرواني بالمدينة القدينة ليلة اليوم الثلاثاء حادثة سير خطيرة بطلها صاحب سيارة خفيفة رباعية الدفع كان يسير بسرعة جنونية تسبب في دهس طفل يبلغ من العمر 5 سنوات كان رفقة أمه.

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شهدت زنقة علال القرواني بالمدينة القدينة ليلة اليوم الثلاثاء حادثة سير خطيرة بطلها صاحب سيارة خفيفة رباعية الدفع كان يسير بسرعة جنونية تسبب في دهس طفل يبلغ من العمر 5 سنوات كان رفقة أمه.

وحسب شهود عيان فإن السيارة التي دهست الطفل الصغير كانت رمادية اللون من نوع فورد فييستا حيث لاد سائقها بالفرار بعد قيامه بفعلته.



وأضافت ذات المصادر أن الطفل الذي كان ماسكا بيد والدته لحظة الحادثة، تم نقله إلى مستشفى الهاروشي للأطفال لتلقي العلاجات بقسم الإنعاش.

وفور وقوع الحادث الخطير، حلت بعين المكان المصالح الأمنية لفتح تحقيق في النازلة والتعرف على صاحب السيارة.