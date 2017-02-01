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بعد اعتقال لمجرد.. جلال الحمداوي ''قلب'' على الفنانين المغاربة

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 23:20 بعد اعتقال لمجرد.. جلال الحمداوي قلب على الفنانين المغاربة | ثقافة و فنون
بعد اعتقال لمجرد.. جلال الحمداوي ''قلب'' على الفنانين المغاربة
بعد اعتقال سعد لمجرد وإيداعه سجن فلوري بباريس، بسبب القضية الشهيرة، امتنع الموزع المغربي الشهير جلال الحمداوي عن الاشتغال مع الفنانين المغاربة.

شوف تيفي
بعد اعتقال سعد لمجرد وإيداعه سجن فلوري بباريس، بسبب القضية الشهيرة، امتنع الموزع المغربي الشهير جلال الحمداوي عن الاشتغال مع الفنانين المغاربة.
وكشف مصدر فني لـ''شوف تيفي'' أنه اتصل بجلال للاشتغال معه لكنه اعتذر له، وأضاف أن سبب رفضه هو الخوف من عدم نجاح الأغنية التي سيوزعها موسيقيا، حيث خاف من عدم تكراره للنجاح الذي عرفه وذاقه مع ''لمعلم'' في حال تعامله مع فنان آخر.
وأضاف المصدر ذاته أن الحمداوي يشتغل حاليا مع فنانين عرب، من الذين لهم اسمهم في الوطن العربي، ولا يخاف من عدم نجاح أغانيه معهم، لأن لهم اسم كبير في الوسط الفني العربي، على حد تعبيره.

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سعدلمجرد نجاح فنانين طرب

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