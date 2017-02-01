 عاجل..اعتقال 5 أشخاص يشتبه ضلوعهم في المعركة الدموية بمنطقة جوهرة بالدارالبيضاء ﻿
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عاجل..اعتقال 5 أشخاص يشتبه ضلوعهم في المعركة الدموية بمنطقة جوهرة بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 23:03 عاجل..اعتقال 5 أشخاص يشتبه ضلوعهم في المعركة الدموية بمنطقة جوهرة بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..اعتقال 5 أشخاص يشتبه ضلوعهم في المعركة الدموية بمنطقة جوهرة بالدارالبيضاء
علمت شوف تيفي قبل قليل من يوه الثلاثاء، أنه جرى إيقاف خمسة مشتبه فيهم في الأعمال الدامية التي شهدتها منطقة جوهرة بحي مولاي رشيد أمس الإثنين وذلك عندما دخل حوالي 30 شخصا في عراك بالسيوف والحجارة مع

شوف تيفي

 علمت شوف تيفي قبل قليل من يوه الثلاثاء، أنه جرى إيقاف خمسة مشتبه فيهم في الأعمال الدامية التي شهدتها منطقة جوهرة بحي مولاي رشيد أمس الإثنين وذلك عندما دخل حوالي 30 شخصا في عراك بالسيوف والحجارة مع أحد الشباب.

وكشف مصدر شوف تيفي أن والي أمن الدارالبيضاء عبد الله الوردي زار صباح اليوم الثلاثاء ساكنة المنطقة بغرض الاطمئنان عليهم ، حيث أكد لهم أنه سيتم اعتقال كل من كانت له علاقة في هذه المعركة الدموية الجد خطيرة.

وأضافت ذات المصادر، أنه لازال شخصان في حالة فرار حيث تم إصدار مذكرة بحث في حقهم على الصعيد الوطني ومن المرتقب اعتقالهم خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

وكانت هذه الواقعة قد هزت منطقة جوهرة ليلة أمس الاثنين، بعد أن شهدت معركة دموية، استخدم خلالها مجموعة من الشباب الهراوات والسيوف والحجارة، وخلفت إصابات بليغة استدعى نقل المصابين فيها إلى المستشفى الجامعي ابن رشد.

 

 

 

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