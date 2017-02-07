عاجل وبالصور.. حريق مهول بالدار البيضاء يأتي على محل للعقاقير ويرسل سيدة إلى المستشفى ﻿

شب حريق مهول قبل قليل بمحل للعقاقير « دروغري » بحي المسيرة 2 وتحديدا بالزنقة 4 التابعة لعمالة مقاطعة مولاي رشيد بالدارالبيضاء، خلف خسائر مادية جسيمة.

شوف تيفي

شب حريق مهول قبل قليل بمحل للعقاقير « دروغري » بحي المسيرة 2 وتحديدا بالزنقة 4 التابعة لعمالة مقاطعة مولاي رشيد بالدارالبيضاء، خلف خسائر مادية جسيمة.

وعن أسباب الحادث، أفاد موفد شوف تيفي بعين المكان أن محل العقاقير يضم مواد قابلة للإشتعال ما تسبب في احتراق الدكان بالكامل، كما أن الحريق تسبب في إرسال سيدة تقطن بالطابق الأول من نفس العمارة إلى مستشفى مولاي رشيد لتلقي العلاجات الضرورية وذلك إثر اختناقها بالدخان.

وأضاف ذات المصدر أن اثنين آخرين من نفس العائلة تلقيا العلاجات الأولية من طرف الوقاية المدنية بعين المكان.

وفور وقوع الحادث، حلت إلى عين المكان العناصر الأمنية مرفوقين بالوقاية المدنية كما تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحريق.