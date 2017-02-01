 أمن البيضاء يدخل على خط جريمة السطو على وكالة بنكية بدرب السلطان وهذه هي التفاصيل الكاملة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أمن البيضاء يدخل على خط جريمة السطو على وكالة بنكية بدرب السلطان وهذه هي التفاصيل الكاملة | حوادث و حقوق

أمن البيضاء يدخل على خط جريمة السطو على وكالة بنكية بدرب السلطان وهذه هي التفاصيل الكاملة

مثير..هذا ما وقع لعصابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة ليلا أفرادها ملثمون بتارودانت | حوادث و حقوق

مثير..هذا ما وقع لعصابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة ليلا أفرادها ملثمون بتارودانت

مغربي سلخ مرتو وهي حاملة وها أشنو وقع ليه | دولي

مغربي سلخ مرتو وهي حاملة وها أشنو وقع ليه

عاجل: القضاء يصدر حكمه النهائي بخصوص جمعية الحرية الآن | بوليتيك

عاجل: القضاء يصدر حكمه النهائي بخصوص جمعية ''الحرية الآن''

بالصورة.. بعد نجاته من الموت:الفنان فتاح تزوج للمرة الثانية ودار العرس | ثقافة و فنون

بالصورة.. بعد نجاته من الموت:الفنان فتاح تزوج للمرة الثانية ودار العرس

عاجل ورسميا..هذا ما قالته ولاية أمن الرباط بخصوص الكيس البلاستيكي الذي عثر عليه بمحطة القطار بالرباط | حوادث و حقوق

عاجل ورسميا..هذا ما قالته ولاية أمن الرباط بخصوص الكيس البلاستيكي الذي عثر عليه بمحطة القطار

حصريا وبالصورة.. هذا هو الجسم الغريب الذي تم العثور عليه بمحطة القطار بالرباط +تفاصيل | حوادث و حقوق

حصريا وبالصورة.. هذا هو الجسم الغريب الذي تم العثور عليه بمحطة القطار بالرباط +تفاصيل

بعد شائعات ارتباطها بسعد المجرد..الاعلامية المغربية مريم سعيد تدخل القفص الذهبي قريبا و هذا هو عريسها | ثقافة و فنون

بعد شائعات ارتباطها بسعد المجرد..الاعلامية المغربية مريم سعيد تدخل القفص الذهبي قريبا و هذا هو

عاجل وبالفيديو..هذا ما دفع رجل سعودي إلى محاولة إحراق نفسه أمام الكعبة الشريفة بمكة المكرمة | مجتمع

عاجل وبالفيديو..هذا ما دفع رجل سعودي إلى محاولة إحراق نفسه أمام الكعبة الشريفة بمكة المكرمة

محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

أمن البيضاء يدخل على خط جريمة السطو على وكالة بنكية بدرب السلطان وهذه هي التفاصيل الكاملة

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 22:34 أمن البيضاء يدخل على خط جريمة السطو على وكالة بنكية بدرب السلطان وهذه هي التفاصيل الكاملة | حوادث و حقوق
أمن البيضاء يدخل على خط جريمة السطو على وكالة بنكية بدرب السلطان وهذه هي التفاصيل الكاملة
أفلحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء في توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، عديم السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر


أفلحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء في توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، عديم السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر والسياقة في حالته، والتسبب في حادثة سير نجم عنها إلحاق أضرار مادية بالواجهة الأمامية لوكالة بنكية.

وذكر بلاغ لولاية أمن البيضاء توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أنه وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان في حالة سكر متقدمة على متن دراجة نارية من الحجم الكبير، عندما زاغ عن الطريق واصطدم بالواجهة الزجاجية لوكالة بنكية، متسببا في إلحاق خسائر مادية ببابها الرئيسي، قبل أن يغادر عين المكان رفقة شخص ثاني كان برفقته.


وأضاف البلاغ أن عمليات البحث والتحري، واستغلال كاميرات المراقبة، مكنت من معاينة حادثة السير المذكورة وتشخيص هوية مرتكبها، حيث تم إلقاء القبض عليه ووضعه تحت الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكانت عدد من المصادر قد أشارت أن الوكالة البنكية قد تعرضت لمحاولة سطو، لكن ولاية الأمن و بعد مباشرة الأبحاث والمعاينات الميدانية والتقنية، أكدت أن الأمر يتعلق بحادثة سير تلقائية تحت تأثير الكحول، نجم عنها إلحاق خسائر مادية بواجهة الوكالة البنكية.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الشرطة القضائية كاميرات المراقبة الوكالة البنكية شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير..هذا ما وقع لعصابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة ليلا أفرادها ملثمون بتارودانت | حوادث و حقوق

مثير..هذا ما وقع لعصابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة ليلا أفرادها ملثمون بتارودانت

عاجل ورسميا..هذا ما قالته ولاية أمن الرباط بخصوص الكيس البلاستيكي الذي عثر عليه بمحطة القطار بالرباط | حوادث و حقوق

عاجل ورسميا..هذا ما قالته ولاية أمن الرباط بخصوص الكيس البلاستيكي الذي عثر عليه بمحطة القطار بالرباط

حصريا وبالصورة.. هذا هو الجسم الغريب الذي تم العثور عليه بمحطة القطار بالرباط +تفاصيل | حوادث و حقوق

حصريا وبالصورة.. هذا هو الجسم الغريب الذي تم العثور عليه بمحطة القطار بالرباط +تفاصيل

عاجل: توقيف عشرة أشخاص على خلفية أعمال الشغب التي ارتكبتها فصائل محسوبة على الجماهير الرجاوية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل: توقيف عشرة أشخاص على خلفية أعمال الشغب التي ارتكبتها فصائل محسوبة على الجماهير الرجاوية بالبيضاء

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شوف الصحافة : ملاعب كلفت 50 مليارا مهددة بالتلاشي‎ | شوف الصحافة
منذ 6 ثواني

شوف الصحافة : ملاعب كلفت 50 مليارا مهددة بالتلاشي‎

النشرة الاقتصادية : 07 فبراير 2017 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية : 07 فبراير 2017

و أخيرا دنيا باطما تعترف بحملها في أضخم برنامج بدبي..الله يعطينا كمالت الصورة‎ | زووم

و أخيرا دنيا باطما تعترف بحملها في أضخم برنامج بدبي..الله يعطينا كمالت الصورة‎

شاهد اول فيديو للفنانة تحيحيت بعد نزاعها مع اختها حول وثائق التبوتية | زووم

شاهد اول فيديو للفنانة ''تحيحيت ''بعد نزاعها مع اختها حول وثائق التبوتية

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

أمن البيضاء يدخل على خط جريمة السطو على وكالة بنكية بدرب السلطان وهذه هي التفاصيل الكاملة | حوادث و حقوق
منذ 15 دقيقة

أمن البيضاء يدخل على خط جريمة السطو على وكالة بنكية بدرب السلطان وهذه هي التفاصيل الكاملة

مثير..هذا ما وقع لعصابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة ليلا أفرادها ملثمون بتارودانت | حوادث و حقوق

مثير..هذا ما وقع لعصابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة ليلا أفرادها ملثمون بتارودانت

مغربي سلخ مرتو وهي حاملة وها أشنو وقع ليه | دولي

مغربي سلخ مرتو وهي حاملة وها أشنو وقع ليه

عاجل: القضاء يصدر حكمه النهائي بخصوص جمعية الحرية الآن | بوليتيك

عاجل: القضاء يصدر حكمه النهائي بخصوص جمعية ''الحرية الآن''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • contact@chouftv.ma
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.