أمن البيضاء يدخل على خط جريمة السطو على وكالة بنكية بدرب السلطان وهذه هي التفاصيل الكاملة ﻿

أفلحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء في توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، عديم السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر





أفلحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء في توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، عديم السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر والسياقة في حالته، والتسبب في حادثة سير نجم عنها إلحاق أضرار مادية بالواجهة الأمامية لوكالة بنكية.



وذكر بلاغ لولاية أمن البيضاء توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه أنه وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان في حالة سكر متقدمة على متن دراجة نارية من الحجم الكبير، عندما زاغ عن الطريق واصطدم بالواجهة الزجاجية لوكالة بنكية، متسببا في إلحاق خسائر مادية ببابها الرئيسي، قبل أن يغادر عين المكان رفقة شخص ثاني كان برفقته.





وأضاف البلاغ أن عمليات البحث والتحري، واستغلال كاميرات المراقبة، مكنت من معاينة حادثة السير المذكورة وتشخيص هوية مرتكبها، حيث تم إلقاء القبض عليه ووضعه تحت الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.



وكانت عدد من المصادر قد أشارت أن الوكالة البنكية قد تعرضت لمحاولة سطو، لكن ولاية الأمن و بعد مباشرة الأبحاث والمعاينات الميدانية والتقنية، أكدت أن الأمر يتعلق بحادثة سير تلقائية تحت تأثير الكحول، نجم عنها إلحاق خسائر مادية بواجهة الوكالة البنكية.





