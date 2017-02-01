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مثير..هذا ما وقع لعصابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة ليلا أفرادها ملثمون بتارودانت

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 22:24 مثير..هذا ما وقع لعصابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة ليلا أفرادها ملثمون بتارودانت | حوادث و حقوق
مثير..هذا ما وقع لعصابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة ليلا أفرادها ملثمون بتارودانت
تمكنت المصالح الأمينة بمدينة تارودانت،أخيرا، من إيقاف شخص،يتزعم عصابة إجرامية، متورطة في عمليات السرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مزورة وذلك خلال فترات الليل.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمينة بمدينة تارودانت،أخيرا، من إيقاف شخص،يتزعم عصابة إجرامية، متورطة في عمليات السرقة الموصوفة باستعمال مفاتيح مزورة وذلك خلال فترات الليل.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها، اليوم الثلاثاء، فإن المعلومات الأولية بخصوص الواقعة، تشير إلى أن دورية للأمن كانت تقوم بجولاتها الليلية بشكل عادي، لتنتبه لأربعة أشخاص ملثمين وهم متلبسون بمحاولة فتح محل تجاري، قبل أن يلوذوا بالفرار على متن دراجتين ناريتين فور مشاهدتهم لرجال الشرطة، الذين قاموا بتعقبهم ما مكن من إيقاف أحدهم وحجز دراجته، بينما تمكن المشتبه فيهم الثلاثة من الفرار إلى وجهة غير معلومة.


وأضاف المصدر ذاته بأن عناصر الدورية ضبطت لدى الموقوف حقيبة ظهرية تحتوي على مجموعة كبيرة من المفاتيح والمفكات، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية والعملة الأجنبية.

وأوضح المصدر ذاته بأن عناصر هذه العصابة ينحدرون من بلدية القليعة بنفوذ عمالة إنزكان أيت ملول، ويتعاطون لهذا النوع من السرقات وعلى رأسهم الموقوف الوحيد الذي كان مبحوثا عنه لتورطه في السرقة الموصوفة بسيدي إفني.

وأكد ذات المصدر بأن الموقوف الوحيد، تم الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في حين ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف باقي شركائه الفارين.

 

 

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