مغربي سلخ مرتو وهي حاملة وها أشنو وقع ليه ﻿

اعتقلت مصالح الأمن بمدينة بادوفا الإيطالية مساء أمس الاثنين، مهاجرا مغربيا بعد اعتدائه على زوجته الحامل، التي تشرف على المخاض.

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اعتقلت مصالح الأمن بمدينة بادوفا الإيطالية مساء أمس الاثنين، مهاجرا مغربيا بعد اعتدائه على زوجته الحامل، التي تشرف على المخاض.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية أن المواطن المغربي ر.ب والذي يبلغ 35 سنة، كان يداوم على سب وضرب زوجته يوميا، لأسباب تافهة، والمصيبة أنها هي من تعيل الأسرة بكاملها في عز اقتراب الولادة.

وأضاف المصدر ذاته أن أحد الجيران هو من تكلف بالاتصال بالمسؤولين، بعد أن سمع نداء استغاثة من قلب منزل الزوجين، حيث تم إيقافه بتهمة التعنيف الأسري، والضرب والجرح، بينما تم نقل الزوجة على وجه السرعة لأحد المستشفيات الإيطالية لتلقي العلاج، وانتظار وضع الجنين في أحسن الظروف.



