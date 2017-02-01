عاجل: القضاء يصدر حكمه النهائي بخصوص جمعية ''الحرية الآن'' ﻿

علمت ''شوف تيفي''، من مصادر موثوقة، أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أصدرت يومه الثلاثاء 7 فبراير 2017، قرارا بعدم قانونية تأسيس ما سمي بجمعية ''الحرية الآن''، في الملف المتعلق بالطعن بالاستئناف

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي''، من مصادر موثوقة، أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أصدرت يومه الثلاثاء 7 فبراير 2017، قرارا بعدم قانونية تأسيس ما سمي بجمعية ''الحرية الآن''، في الملف المتعلق بالطعن بالاستئناف الذي كانت قد تقدمت به السلطات المحلية لولاية الرباط ضد الحكم الابتدائي الصادر لفائدة الجمعية، يقضي بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا برفض الطلب للهيئة المذكورة.

وعلى هذا الأساس، تضيف المصادر ذاتها، يكون القضاء قد أصدر قرارا نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به، مؤكدا مشروعية قرار الرفض الصادر عن سلطات ولاية الرباط وبالتالي عدم قانونية تأسيس ما سمي بجمعية ''الحرية الآن''.

يشار إلى أن الجمعية المذكورة، التي كان يرأسها المعطي منجب، كانت قد لجأت سنة 2004 إلى القضاء ضد السلطات بعدما رفضت منحها الترخيص.



