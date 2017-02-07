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بالصورة.. بعد نجاته من الموت:الفنان فتاح تزوج للمرة الثانية ودار العرس

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 21:04 بالصورة.. بعد نجاته من الموت:الفنان فتاح تزوج للمرة الثانية ودار العرس | ثقافة و فنون
بالصورة.. بعد نجاته من الموت:الفنان فتاح تزوج للمرة الثانية ودار العرس
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الكوميدي عبد الفتاح جوادي رفقة فتاة قيل في التعليقات الأولى بخصوصها بأنها خريجة برنامج كوميديا

 ''شوف تيفي''

 تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان الكوميدي عبد الفتاح جوادي رفقة فتاة قيل في التعليقات الأولى بخصوصها بأنها خريجة برنامج كوميديا

وفور تداول هذه الصورة، أكد نشطاء بأن الأمر يتعلق بعمل كوميدي جديد من بطولتهما معا.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المذكور، تعرض لحادثة سير خطيرة نهاية الأسبوع الماضي، بأحد شوارع مدينة الدار البيضاء.

بعد نجاته من الموت:الفنان فتاح تزوج للمرة الثانية ودار العرس

 

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