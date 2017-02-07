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محمد السادس ''الزعيم الإفريقي''

عاجل ورسميا..هذا ما قالته ولاية أمن الرباط بخصوص الكيس البلاستيكي الذي عثر عليه بمحطة القطار بالرباط

بتاريــخ : 7 فبراير 2017 / 20:38 عاجل ورسميا..هذا ما قالته ولاية أمن الرباط بخصوص الكيس البلاستيكي الذي عثر عليه بمحطة القطار بالرباط | حوادث و حقوق
عاجل ورسميا..هذا ما قالته ولاية أمن الرباط بخصوص الكيس البلاستيكي الذي عثر عليه بمحطة القطار بالرباط
طبقت مصالح ولاية أمن الرباط، زوال اليوم الثلاثاء، بروتوكول الأمن بشأن الحوادث والتهديدات الأمنية الكبرى، وذلك بعد اشتباهها في كيس بلاستيكي م همل، تم العثور عليه بالقرب من حاوية للقمامة برصيف

''شوف تيفي''+''و م ''ع

 طبقت مصالح ولاية أمن الرباط، زوال اليوم الثلاثاء، بروتوكول الأمن بشأن الحوادث والتهديدات الأمنية الكبرى، وذلك بعد اشتباهها في كيس بلاستيكي م همل، تم العثور عليه بالقرب من حاوية للقمامة برصيف السكة الحديدية بمحطة الرباط المدينة، حيث تبين أنه لا يشكل أي خطر على الصحة العامة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بمدينة الرباط كانت قد توصلت بإشعار من ''دورية حذر'' العاملة بمحطة القطار الرباط المدينة، مؤداه الاشتباه في كيس مهمل يحتمل أن يحتوي على مادة مشكوك فيها، وهو ما استدعى تدخل فريق متخصص في المتفجرات، والكلاب البوليسية المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وتقنيي مسرح الجريمة.

وأضاف أن المعاينات الميدانية والخبرات التقنية الأولية المنجزة بعين المكان أوضحت أن الأمر يتعلق بكيس يحتوي على قنينة بلاستيكية ملفوفة بالقطن، لا تشكل أي خطر على الصحة العامة، ولا تحتوي على أية مادة مضرة، وقد تمت إحالتها على المختبر الوطني للشرطة العلمية من أجل مزيد من الخبرات.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم فتح بحث في النازلة من طرف ضباط الشرطة القضائية، لتحديد ظروف إهمال هذا الكيس بعين المكان، وذلك عبر استغلال تسجيلات كاميرا المراقبة الموجودة بمكان التدخل.

هذا ما قالته ولاية أمن الرباط بخصوص الكيس البلاستيكي الذي عثر عليه بمحطة القطار بالرباط

 

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