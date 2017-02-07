حصريا وبالصورة.. هذا هو الجسم الغريب الذي تم العثور عليه بمحطة القطار بالرباط +تفاصيل ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة حصرية، تظهر الكيس البلاستيكي الأخضر، الذي قامت بفحصه الفرقة الأمنية الخاصة بالمتفجرات، عقب العثور عليه بمحطة القطار الرباط اليوم الثلاثاء.

''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة حصرية، تظهر الكيس البلاستيكي الأخضر، الذي قامت بفحصه الفرقة الأمنية الخاصة بالمتفجرات، عقب العثور عليه بمحطة القطار الرباط اليوم الثلاثاء.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن فحص الكيس البلاستيكي، بين بأنه يحتوي على قنينة تم إحاطتها بـ ''القطن''، موضحا بأن هناك احتمالا بأن تكون لشخص يستخدمها في أعمال النصب والاحتيال بواسطة السحر والشعوذة.

وكانت محطة القطار، عرفت استنفارا أمنيا كبيرا، عقب الاشتباه في وجود جسم غريب داخل كيس بلاستيكي وسط المحطة، ما جعل فرقة حذر المتواجدة بالمحطة والتي رصدت الكيس البلاستيكي المشبوه بالقرب من حاوية للقمامة، تقوم على وجه السرعة بإبلاغ ولاية أمن الرباط، التي أرسلت في إطار تنفيذها لما يسمى بـ ''بروتوكول التعامل مع القضايا الكبرى'' فرقة متخصصة في المتفجرات وبعض الكلاب البوليسية، من أجل فحص محتوى الكيس.