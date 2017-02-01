بعد شائعات ارتباطها بسعد المجرد..الاعلامية المغربية مريم سعيد تدخل القفص الذهبي قريبا و هذا هو عريسها ﻿

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بعد الشائعات التي لحقتها مؤخرا والتي روجت لعلاقة حب تجمعها بالفنان المغربي سعد لمجرد،أعلنت الإعلامية المغربية مريم سعيد عن اقتراب دخولها للقفص الذهبي وذلك بعد ارتباطها بشاب مغربي يدعى كريم تعرفت عليه قبل سبع سنوات.
وكشف برنامج إيتي بالعربي أن مريم سعيد ارتبطت برجل أعمال أمريكي من أصول مغربية، حيث قررا عقد قرانهما السابع من أبريل المقبل، بحضور مجموعة م بي سي وأصدقائهما المقربين وعائلاتيهما بدبي
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